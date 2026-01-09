Un profundo ambiente de consternación se vive en el barrio Villa Bertha, en el municipio de Malambo, tras el hallazgo sin vida de un joven que fue identificado por la comunidad como Jesús Manga.

El cuerpo fue encontrado hace pocas horas en una zona del sector, lo que generó alarma entre los residentes, quienes al percatarse de la situación dieron aviso inmediato a las autoridades.

Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Metropolitana, que procedieron a acordonar la escena para preservar el sitio y dar inicio a los actos urgentes.

De acuerdo con versiones preliminares entregadas por testigos, el joven presentaba varios impactos de arma de fuego, por lo que no se descarta que se trate de un hecho violento. Sin embargo, serán las autoridades judiciales las encargadas de confirmar oficialmente las causas de la muerte tras los procedimientos forenses correspondientes.

Durante la inspección judicial y el levantamiento del cadáver, los investigadores hallaron una nota al lado del cuerpo, elemento que fue recolectado como material probatorio y cuyo contenido está siendo analizado por los organismos de investigación, al considerarse clave para esclarecer los móviles y las circunstancias de este caso.

Hasta el momento se desconocen detalles sobre cómo ocurrieron los hechos, así como la identidad de los posibles responsables. Las autoridades continúan adelantando labores de campo, recopilando testimonios de la comunidad y revisando el entorno para obtener información que permita avanzar en la investigación.

Familiares, amigos y vecinos lamentan profundamente la muerte del joven, mientras la comunidad de Villa Bertha permanece a la espera de resultados oficiales que permitan esclarecer este lamentable suceso.