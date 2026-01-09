Cristian Eiler Matías Hernández, conocido como alias Polo, murió entre el 1 y el 2 de enero de este año durante una operación militar y policial desarrollada en área rural del corregimiento de Mirití, en el departamento del Amazonas, tras varios días de seguimiento e inteligencia de la Fuerza Pública.

Las acciones se concentraron en una región de difícil acceso, históricamente usada por estructuras armadas ilegales como refugio y corredor estratégico. El despliegue incluyó movimientos por tierra, aire y ríos, y se extendió cerca de siete días, según información oficial.

En medio de los enfrentamientos, cuatro integrantes de la estructura perdieron la vida, otros cuatro fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades, quienes confirmaron posteriormente que estas últimas personas eran mayores de edad, luego de las verificaciones correspondientes.

El rol de ‘Polo’ dentro de las disidencias de las Farc

De acuerdo con información revelada por las autoridades, alias Polo había sido designado por ‘Iván Mordisco’ y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas.

Desde ese cargo, las investigaciones lo señalan de coordinar narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.

Su ascenso se produjo tras la muerte de alias Jenny Lara, ocurrida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, asumió el control territorial y la coordinación de rutas fluviales usadas para el tráfico de drogas y la movilidad de los cabecillas en esta zona fronteriza.

Señalamientos por atentados recientes

Las autoridades también lo vinculan con ataques contra unidades militares y de la Armada, entre ellos el uso de explosivos contra la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año.

Material incautado

Durante el operativo fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial.