Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, propuso este jueves la unión con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras el ataque de EE. UU. en Venezuela en el que fue detenido el presidente Nicolás Maduro.

“Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista”, expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.

El jefe del EMC, por el que se ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana.



“Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande”, expresó el jefe del EMC.

En ese sentido, resaltó que aunque “existen diferencias heredadas del pasado”, hoy enfrentan “al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual”.

“Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros”, manifestó y agregó: “El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común”.

Iván Mordisco pide una "unión" guerrillera con el ELN y otros grupos subversivos pic.twitter.com/C2apn7NmLJ — Luchovoltio (@luchovoltios) January 9, 2026

Sobre estas declaraciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las disidencias de ‘Iván Mordisco’ se encuentran en un momento crítico, lo que lo habría impulsado a convocar a otros carteles del narcotráfico.

“Alias ‘Mordisco’ ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

“Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, agregó.

Además, Sánchez afirmó que “alias ‘Mordisco’ pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”.

Asimismo, el funcionario manifestó que estos grupos armados solo están motivados por el narcotráfico.

“Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico (…) mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, expresó.

Por último invitó a ‘Iván Mordisco’ y a los miembros de su organización criminal a dejar las armas y desmovilizarse.

“La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, sostuvo.