La cuenta regresiva ya comenzó para quienes desean cambiar su lugar de votación en las elecciones legislativas de marzo.

La Registraduría Nacional confirmó que este jueves 8 de enero es el último día para inscribir la cédula y quedar habilitado en un nuevo puesto electoral.

Quienes no realicen el trámite dentro de este plazo conservarán automáticamente el mismo punto de votación que utilizaron en las elecciones regionales de 2023.

Quienes no realicen el trámite dentro de este plazo conservarán automáticamente el mismo punto de votación que utilizaron en las elecciones regionales de 2023.

¿Qué pasa si no inscribe su cédula antes del 8 de enero?

No realizar la inscripción no le impedirá votar, pero sí limitará su posibilidad de elegir un nuevo lugar de votación para las elecciones al Congreso del 8 de marzo.

Si usted participó en los comicios regionales de 2023, el sistema lo habilitará automáticamente en ese mismo puesto. Es decir, su lugar de votación no cambiará.

¿Quiénes deben inscribir la cédula para las votaciones en Colombia 2026?

El trámite está dirigido especialmente a quienes cambiaron de ciudad o municipio de residencia, regresaron al país de manera permanente, tienen cédula expedida antes de 1988 y no aparecen en el censo electoral o desean cambiar su puesto de votación por comodidad o cercanía.

Habrá otro plazo para inscribirse en las elecciones presidenciales

Asimismo, se informó que habrá otro plazo, pero solo para presidenciales.

La Registraduría abrirá un segundo periodo de inscripción entre el 9 de enero y el 31 de marzo, pero este solo aplicará para las elecciones presidenciales del 31 de mayo y una eventual segunda vuelta el 21 de junio.

Esto significa que una persona podría terminar votando en un puesto para el Congreso y en otro distinto para la Presidencia.

En cambio, quienes inscriban su cédula a más tardar este 8 de enero podrán votar en el nuevo puesto tanto para las legislativas como para las presidenciales.

¿Dónde puede cambiar su puesto de votación para las elecciones 2026 en Colombia?

La inscripción debe realizarse de forma presencial, ya que incluye validación biométrica. Para hacerlo es necesario presentar la cédula de ciudadanía.

Los puntos habilitados incluyen: sedes de la Registraduría, centros comerciales seleccionados y campañas móviles en universidades y plazas públicas. El horario de atención es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Asimismo, los colombianos en el exterior pueden inscribir su cédula de manera presencial en los consulados o a través de la plataforma virtual habilitada por la Registraduría exclusivamente para votantes en el exterior.