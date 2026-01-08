Por medio de un comunicado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre un “alarmante” aumento y acumulación de casos por la no entrega o demorada dispensación de medicamentos asociados al gestor farmacéutico Colsubsidio.

“Reiteramos el llamado urgente a Supersalud y al agente interventor de Nueva EPS, para que brinden información clara, oportuna y verificable sobre soluciones adoptadas frente a esta situación que vulnera el derecho fundamental a la salud en varios territorios”, se lee en lo publicado por la Defensoría.

Agregó la entidad que la crisis se evidencia en la interrupción de servicios, suspensión de procedimientos, cancelación de citas y fallas graves en entrega de medicamentos, “poniendo en riesgo la vida y el bienestar de las y los pacientes”.

También evidenció que la falta de información sobre rutas de atención y procesos de transición en EPS intervenidas agrava incertidumbre, dificulta gestión de casos y vulnera continuidad del servicio.

“Exigimos implementación inmediata de mecanismos efectivos, una ruta clara y enlaces concretos para la solución de casos, con articulación entre Ministerio de Salud, Supersalud, agentes interventores, EPS y gestores farmacéuticos, con nuestra mediación y acompañamiento”, se lee en el comunicado.

La Defensoría dio una serie de recomendaciones para las acciones a implementar para evitar que continúe la crisis, como informar rutas oficiales de contacto entre instituciones; activar mecanismos inmediatos de articulación (mesas, PMU en salud, coordinación interinstitucional); informar acciones para garantizar acceso completo y oportuno a la salud por EPS; presentar resultados del plan de choque de Supersalud sobre acceso a medicamentos; y detallar avances en reembolsos por gasto de bolsillo.

Apuntó la Defensoría que para este tema pone a disposición sus canales humanitarios para orientar y acompañar a las personas afectadas.

“El derecho a la salud no admite dilaciones: la vida y la dignidad deben ser la prioridad”, finaliza el escrito.