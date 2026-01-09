El ministro de Interior, Armando Benedetti, aseguró en redes sociales que “jamás le faltaría el respeto a las Altas Cortes” luego de que por medio de un comunicado unos 30 exmagistrados se mostraran molestos por sus declaraciones.

Las palabras a las que se refieren los exmagistrados son unas publicadas por el ministro el pasado 5 de enero, en relación a la falta de rechazo de las Altas Cortes ante una “invasión militar”.

“Colombia no es un Estado fallido. Miembros del Estado también son los presidentes de las cortes y el Congreso de la República, quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional. Su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al Gobierno, acepta que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo con que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad. Se describió a una Colombia enferma; ustedes me dirán si son de Marte. Hasta los candidatos presidenciales de la oposición han sido estadistas y han reconocido que Colombia no es un Estado fallido y que tienen las garantías para competir por el apoyo popular”, publicó Benedetti en ese momento.

Luego de eso, los 30 exmagistrados publicaron el comunicado, calificando las declaraciones del funcionario como “antidemocráticas, falsas y contrarias a la Constitución”.

“El señalamiento de los presidentes de las cortes como ‘narcos’ y la insinuación de que carecen de legitimidad desconoce uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho: la separación de poderes”, se lee en el escrito.

Se agrega: “La razón de ser de la división del poder del Estado en tres ramas es evitar su concentración en una sola persona o institución, así como institucionalizar el mutuo control político y jurídico entre ellas. Lo afirmado por el ministro conlleva una censura y un atentado contra la legitimidad de las ramas legislativa y judicial, lo cual resulta abiertamente antidemocrático y contrario a la Constitución Política de 1991”.

Ante esto, Benedetti se volvió a pronunciar en su cuenta de X: “Yo jamás me atrevería a faltarle el respeto a las Altas Cortes. Siempre las he respetado. Nunca las he relacionado con los narcos. Lo que quise decir es que, si una corte cree que el Estado es fallido, como lo era en Venezuela, hacía parte entonces de ese Estado fallido. El presidente @petrogustavo no necesita que lo defienda; el país sí necesita que las altas dignidades del Estado defiendan la independencia nacional, como dice la Constitución. Eso era todo; lo demás es exponerme ante la justicia”.