En medio de un operativo desarrollado por personal del Gaula de la Policía Nacional, fue capturado un presunto integrante del Grupo Armado Organizado ELN en el municipio de Uribia, La Guajira.

La diligencia judicial se adelantó mediante allanamiento y registro a un inmueble ubicado en la capital indígena de Colombia, donde se ubicó a un sujeto conocido con el alias de ‘Dereck’.

En el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego, un artefacto explosivo improvisado, diez cartuchos, una bandera y seis panfletos con símbolos alusivos a este grupo armado ilegal.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería presunto integrante del Frente Seis de Diciembre del ELN, con injerencia en los municipios de Maicao, Uribia y Manaure, así como en el estado de Zulia, en Venezuela.

Al parecer, esta persona estaría encargada de realizar labores de inteligencia criminal, perfilar víctimas de secuestro y orientar a los delincuentes por rutas de escape hacia el país vecino, con el propósito de evadir los controles de la Fuerza Pública.

El privado de la libertad y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de proteger la libertad y la tranquilidad de las comunidades guajiras, e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea 165, garantizando absoluta reserva.