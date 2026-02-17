La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, en coordinación con unidades del Ejército Nacional Batallón Ricaurte, capturaron en flagrancia de un hombre de 33 años de edad, por el delito de receptación de hidrocarburos además de la incautación del vehículo y la recuperación del combustible.

De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, el procedimiento se realizó en un puesto de control instalado sobre la vía que conduce del peaje de Morrison hacia el municipio de San Alberto, donde fue interceptado un tractocamión que transportaba aproximadamente 11.000 galones de hidrocarburo.

Durante la inspección, unidades especializadas y personal de Ecopetrol realizaron pruebas con un espectrofotómetro, un dispositivo que permite identificar la composición química del combustible y determinar si ha sido adulterado o es producto de hurto.

Estas pruebas evidenciaron que el hidrocarburo transportado carecía de la marcación legal, confirmando su procedencia ilícita.

Tras constatar la presunta ilegalidad del combustible, se procedió a la captura del conductor y a la incautación del vehículo y la carga, los cuales fueron dejados a disposición de la autoridad competente para los trámites judiciales correspondientes.