Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, incautaron en las últimas horas un cargamento de clorhidrato de cocaína en carreteras del departamento de La Guajira.

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La diligencia se registró en la vía Distracción – Cuestecitas, a la altura del kilómetro 36+800, jurisdicción del municipio de Hatonuevo, donde inspeccionaron un vehículo tipo furgón que cubría la ruta Bucaramanga – Riohacha, transportando frutas y verduras.

Durante el procedimiento, los uniformados detectaron un sistema de ocultamiento tipo ‘doble techo’, donde se hallaba escondido el estupefaciente.

Tras la verificación, encontraron los 259 kilos de clorhidrato de cocaína distribuidos en empaques rectangulares.

El conductor del vehículo, junto con el automotor y la sustancia incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización correspondiente.

Según la Policía, con este importante resultado, se logra afectar las rentas criminales en aproximadamente, 1.700 millones de pesos y evita la comercialización de cerca de 647.500 dosis de esta sustancia ilícita en el mercado ilegal.

Es importante destacar que este corredor vial hace parte de rutas transnacionales utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de estupefacientes hacia mercados internacionales.

Por su parte, el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, manifestó que, “este resultado demuestra el compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres en la lucha frontal contra el narcotráfico. Seguiremos intensificando los controles en las vías nacionales para contrarrestar el uso de corredores estratégicos por parte de estructuras criminales que pretenden afectar la seguridad y convivencia ciudadana”.

Finalmente, de acuerdo a las investigaciones, la sustancia sería acopiada en zona fronteriza para posteriormente ser enviada hacia Centro y Norteamérica.