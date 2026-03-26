El Instituto departamental de deportes de La Guajira desarrolló una jornada lúdico-recreativa en el barrio Villa Brasil, del distrito de Riohacha, dirigida a niños y niñas del sector.

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La actividad hace parte de la estrategia institucional de llevar deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre a todos los rincones del departamento, tanto en zonas urbanas como rurales. Esta iniciativa busca no solo promover hábitos saludables, sino también fortalecer el tejido social en comunidades vulnerables.

Durante la jornada, el equipo técnico de la entidad, con el apoyo del área de trabajo social, desarrolló juegos lúdicos, dinámicas recreativas y actividades pre-deportivas orientadas a fomentar el trabajo en equipo, la convivencia y los valores comunitarios. En total, participaron 41 niños entre los 5 y los 15 años, quienes se vincularon activamente a cada una de las actividades programadas.

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Bartolo Gómez Asís, director del IDDG destacó el impacto de este tipo de intervenciones en el territorio. “Desde el Instituto estamos comprometidos con llegar a cada rincón de La Guajira, llevando no solo deporte, sino alegría, esperanza y oportunidades de desarrollo para nuestros niños y jóvenes. Estas jornadas son fundamentales para fortalecer el tejido social y construir comunidad desde la base”, afirmó.

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Finalmente, los principales resultados de la jornada se destacan el fortalecimiento de la integración comunitaria, la generación de espacios de sana recreación y el aporte significativo al mejoramiento del tejido social, en línea con las metas establecidas en el plan de acción 2026, el plan de desarrollo departamental y el plan decenal del deporte de La Guajira.