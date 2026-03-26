La Terraza Cultural de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre) abre este viernes 27 de marzo sus puertas para recibir a los amantes de la gastronomía sucreña tradicional de Semana Santa que incluye no solo los platos salados sino también los dulces o conservas de productos autóctonos.

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La segunda edición del proyecto enmarcado en la estrategia Cultura Viva Comfasucre que lidera el jefe del departamento de Biblioteca, Cultura y Discapacidad, Roberto Carlos Arrieta Borja, y con el que busca promover la cultura, en sus diversas manifestaciones, desde la entidad, se desarrollará a partir de las 11:00 de la mañana cuando los amantes de la gastronomía pueden llegar a este lugar para deleitar sus paladares.

Además de estas delicias los asistentes también podrán conocer, a través de un conversatorio, cómo es que se preparan esas delicias gastronómicas.

De acuerdo con Arrieta Borja en el conversatorio participarán Edna Margarita Berrío Cedrón, maestra en la elaboración de majares típicos propios del Golfo de Morrosquillo y la sabana sucreña; Ana Patricia Atencia, preparadora de dulces tradicionales de la sabana sucreña; Viviana Porras, exalta la tradición a través de la alfarería con sus usos y costumbres en Sucre, y Domingo Ramos Ruz, uno de los cocineros tradicionales y de los saberes ancestrales más destacados, tanto que ha representado al departamento en otros países.

También estarán Maira Alejandra Sierra Ruiz, gestora cultural y quien ha contribuido al rescate de las tradiciones, usos y costumbres del territorio sucreño; Deifan Elena Díaz, cocinera, y Miguel Bertel Méndez, cocinero de la subregión Mojana sucreña.

“La estrategia Viernes de Cultura Viva de Comfasucre es una apuesta por recuperar la memoria histórica cultura de Sucre. Ya tuvimos el primer viernes con fandango y este de mañana es de Sabores de Fe y Tradición”, explicó Arrieta Borja en entrevista con EL HERALDO donde anunció que habrá viernes de gaitas, de poesía, de mariposas amarillas, de pito atravesao y cuadros vivos, “y cada último viernes del mes será una manifestación de cultura. Es una apuesta por democratizar nuestra cultura desde la Caja de Compensación”, puntualizó el Jefe del departamento de Biblioteca, Cultura y Discapacidad de la caja.