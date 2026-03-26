Con la participación de más de 400 jóvenes deportistas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia inauguró en la capital de La Guajira el Primer semillero de Diplomacia Cultural y Deportiva 2026–2030, una iniciativa que busca fortalecer habilidades sociales, promover la convivencia y generar oportunidades para la niñez y la juventud en el territorio.

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El acto de lanzamiento contó con la participación del viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y autoridades locales y departamentales.

Durante su intervención, el viceministro destacó el carácter articulador de la diplomacia deportiva y cultural, al resaltar el respaldo de aliados internacionales como Nueva Zelanda y Türkiye, así como del sector privado y organizaciones sociales. “Este tipo de iniciativas convoca a múltiples actores y permite construir lazos entre pueblos a través del deporte y la cultura”, afirmó.

Las actividades del semillero se desarrollarán a lo largo del año en el estadio Federico Serrano Soto, en Riohacha, con el rugby como eje central para fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto.

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Este proyecto hace parte de una estrategia nacional que contempla la creación de 60 semilleros en distintas regiones del país, con los que se espera beneficiar a más de 5.400 niñas, niños y adolescentes, promoviendo el deporte y la cultura como herramientas de transformación social.

En Riohacha, la iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Liga de Rugby de La Guajira y el respaldo de la Gobernación y la Alcaldía, en un esfuerzo conjunto por consolidar espacios seguros y de participación para la juventud.

En este sentido, el alcalde encargado, Jaime Bruges, manifestó que: “Esta es una gran oportunidad a la que nos sumamos, la cual nos permitirá fortalecer al Distrito de Riohacha como portencia a nivel nacional en la disciplina de Rugby. Sabemos que hoy tenemos las condiciones y de nuestra parte seguimos apostándole a este deporte como herramienta de construcción de un mejor tejido social”.

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La puesta en marcha de estos semilleros se articula con la Iniciativa de Intercambios en diplomacia Cultural y Deportiva, impulsada por la Cancillería desde 2011, que ha permitido a jóvenes colombianos representar al país en más de 60 países de África, América, Asia y Europa.

Asimismo, el programa contribuye al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de protección de la niñez y prevención del reclutamiento, al tiempo que fortalece la proyección de Colombia en el escenario internacional a través de su diversidad cultural y talento juvenil.