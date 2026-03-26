En cumplimiento de una orden judicial por el delito de homicidio agravado, unidades de la Policía, Ejército y CTI de la Fiscalía aprehendieron a William Antonio Ruz Aguas, sindicado de ser coautor material del homicidio de la líder comunitaria Darly Arcia Anaya.

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Este hecho de sangre se registró el 2 de diciembre de 2025 en el corregimiento El Sitio, jurisdicción del municipio de El Roble, población donde también se produjo la captura.

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El comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, sostuvo que “este resultado representa un avance significativo en el esclarecimiento de hechos que atentan contra líderes sociales, y evidencia el compromiso de la fuerza pública en combatir las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de Sucre”.

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