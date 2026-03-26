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Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Un juez de la República con funciones de control de garantías acogió el pedido de la Fiscalía General de la Nación y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a dos hombres que habían sido capturados en barrios de Sincelejo portando armas de fuego.

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La medida privativa de la libertad cobija a Jairo Manuel Alfaro Cárdenas, de 45 años, y a Jáder Enrique Londoño Burgos, de 44. Al primero lo detuvieron en una vivienda del barrio Pablo VI, y le hallaron un revólver marca Cassidy, calibre 38 mm, con 5 cartuchos sin percutir y una funda, mientras que a Londoño lo ubicaron en el barrio Vallejo portando un revólver Smith & Wesson, calibre 38 mm, con 6 cartuchos sin percutir y una placa de identificación de una motocicleta.

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Según el reporte de la Policía Nacional, los dos procesados suman 21 anotaciones judiciales por los delitos de hurto, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y concierto para delinquir, entre otros.