La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, dijo estar a la expectativa por el cumplimiento de los anuncios que hizo el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la fusión por absorción de los hospitales públicos de este departamento.

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Desde este territorio el jefe de la cartera de salud del orden nacional condicionó la destinación de recursos para sanear los hospitales si la gobernadora reversa la fusión por absorción, a lo que ella públicamente dijo sí y anunció una reunión para mañana viernes 27 de marzo.

“Estamos hablando de la salud de nuestra gente. Esto no puede quedarse en anuncios. Necesitamos compromisos y decisiones responsables que garanticen las soluciones que esperan la comunidad y los trabajadores de nuestros hospitales”, dijo la mandataria.

Cortesía Gobernación de Sucre

Indicó, a través de una nota de prensa oficial, que la crisis del sector salud es del orden nacional, pero Sucre presenta condiciones particulares que requieren atención urgente, y que pese a ello el departamento sí ha cumplido con lo que le corresponde dentro de esa fusión por absorción, por ello han girado más de 58 mil millones de pesos con recursos propios, destinados al pago de deudas históricas de más de 15 años y a saldar los salarios atrasados del personal de salud.

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“Nosotros hemos hecho nuestra parte. Hoy lo que estamos pidiendo es respaldo del Gobierno Nacional para avanzar en el saneamiento definitivo de nuestros hospitales”, afirmó García Montes.

La fusión por absorción cobija a cuatro hospitales de Sucre, y es “una medida estructural que fue sugerida y acompañada en su momento por el Ministerio de Salud con el objetivo de evitar el colapso del sistema hospitalario en el departamento”, dice la gobernación, pero el ministro Jaramillo desde un principio ha manifestado no estar de acuerdo con este proceso y ello “ha incidido en que no se hayan girado los recursos que el Gobierno Nacional había comprometido para avanzar en el plan de saneamiento fiscal y financiero de estos hospitales”

La gobernadora reiteró la disposición del departamento para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, y espera que la mesa de trabajo que inicia mañana viernes permita avanzar en respuestas concretas para el fortalecimiento del sistema de salud en Sucre, en beneficio de toda la comunidad.

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