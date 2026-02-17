En el municipio de San Diego, Cesar, caracterizado por ser un pueblo de paz, personas amables y hospitalarias, hay preocupación por los recientes asesinatos que se han registrado en la zona rural.

El caso más reciente fue el de Lázaro Antonio Cuadro Gutiérrez, quien pasó de estar en las celebraciones de carnaval en el barrio Las Tablitas, a ser asesinado de cuatro impactos de arma de fuego, por sujetos que lo persiguieron, al mismo tiempo que le disparaban. Inicialmente no se sabía nada de este hombre, lo daban por desparecido hasta que su cuerpo sin vida fue encontrado en una zona enmontada, donde se presume se desvaneció.

El alcalde municipal, Unaldo Rocha, manifestó que fue convocado un consejo de seguridad con la participación de toda la fuerza pública.

“Estamos muy preocupados por los hechos violentos en el municipio de San Diego, que por lo general es un pueblo tranquilo, de personas amables y hospitalarias. Estamos en investigación y tratando de esclarecer los hechos, se nos están saliendo de las manos Las Tablitas, y aquellos sectores donde los jibaros se dedican a la venta de estupefacientes principalmente a la juventud”, manifestó el mandatario.

Indicó que solicitará a la Policía Nacional a través de las diferentes unidades que realicen una severa intervención en los sectores con mayor complejidad, en este caso Las Tablitas, que está ubicado a poca distancia de la zona urbana.

“Es un asentamiento que queremos legalizar y normalizar, si tenemos que declarar a San Diego en estado de conmoción lo haremos porque no podemos permitir estos hechos.

Asimismo el burgomaestre señaló que no hay hipótesis claras sobre los tres asesinatos recientes, ya que los móviles son de investigación.