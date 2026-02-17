Personal de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en las últimas horas logró el rescate de una serpiente cazadora que se encontraba en una vivienda del sector de la calle 11A con carrera 17, en el perímetro urbano de Riohacha.

El procedimiento se desarrolló luego de que un ciudadano realizara la entrega voluntaria del reptil, manifestando que el animal se encontraba al interior de su residencia y representaba un posible riesgo para él y su familia.

Una vez recibida, la especie fue dejada a disposición de la autoridad ambiental competente, con el fin de garantizar su valoración, protección y posterior reubicación en su hábitat natural, conforme a los protocolos establecidos para la conservación de la fauna silvestre.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la comunidad para evitar la manipulación o tenencia de fauna silvestre en entornos domésticos, recordando que estos animales cumplen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas y deben permanecer en su entorno natural.

La institución continúa fortaleciendo las acciones de protección ambiental en el departamento de La Guajira e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la biodiversidad, contribuyendo así a la preservación de los recursos naturales del territorio.

