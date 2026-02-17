Tras varios días de suspensión académica como medida preventiva ante la emergencia generada por las lluvias atípicas y las inundaciones, el 91 % de los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados retomaron actividades escolares, garantizando el regreso de miles de estudiantes a las aulas.

El regreso a clases lo han realizado con el acompañamiento institucional y seguimiento desde el territorio, priorizando condiciones mínimas de seguridad y bienestar para la comunidad, y en coordinación permanente con las secretarías de Educación y los rectores y directores rurales.

De acuerdo con el reporte consolidado, en más de 1.300 sedes educativas oficiales avanza el proceso de normalización académica de manera progresiva, conforme a la situación particular de cada municipio.

El retorno desde ayer lunes 16 de febrero se realiza también con la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), asegurando la entrega oportuna del complemento alimentario a los estudiantes beneficiarios desde el primer día.

En cuanto a las 26 instituciones educativas de 7 municipios que aún no han retomado actividades regulares, en ellas desarrollan la semana institucional.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, reiteró que la educación sigue siendo una prioridad para el gobierno departamental, pero cada decisión es tomada con las debidas consideraciones de prevención, protección a la vida y en articulación con el sector educativo.

“El regreso a clases es fundamental para el presente y el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes, pero ahora prima la seguridad de nuestras comunidades educativas por encima de todo. Seguiremos garantizando condiciones dignas, acompañamiento institucional y la comida diaria en los comedores”, expresó el mandatario.