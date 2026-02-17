Procedentes de la ciudad de Bogotá llegaron a Montería 14 toneladas de alimento para animales afectados por las inundaciones en el departamento de Córdoba, así como insumos veterinarios.

Lea también: Abogado colombiano fue multado con 26 millones de pesos por usar inteligencia artificial en un recurso

El cargamento, transportado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ya está en el centro de acopio de Montería, donde realizan la clasificación para iniciar su distribución en los municipios priorizados.

Edwin Lizarazo, líder del equipo de respuesta a emergencias de la Subdirección para el Manejo de Desastres y coordinador del Puesto de Mando Unificado en Córdoba, sostuvo que “cada municipio ha reportado la cantidad de animales que tiene en condición de vulnerabilidad y ellos serán asistidos por parte de la UNGRD. Es decir, no hay ningún peligro, ningún riesgo de que la comida que se ha enviado para los animales en esta situación de emergencia no llegue”.

UNGRD

Lea también: Balacera en la “Caleta Los Cultura” en Carlos Meisel: un joven muerto y otro herido

Esta donación fue gestionada de manera articulada por la Dirección de Gestión del Riesgo de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), organizaciones sociales y el sector privado.

La Unidad reiteró que la atención de la emergencia se desarrolla en articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), fortaleciendo la coordinación institucional para proteger a las comunidades y sus animales.

Lea también: Petro fue desinformado al retirar al general Urrego de la Policía, asegura secretario de Transparencia