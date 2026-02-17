El registrador Hernán Penagos afirmó este martes que no se suspenderán las elecciones del próximo 8 de marzo en el departamento de Córdoba pero advirtió que hay 120 puestos de votación afectados por las inundaciones.

“Tenemos cerca de 120 puestos de votación afectados o con posibles afectaciones. Cerca de seis sitios de escrutinio, tanto en Montería como en algunos municipios del departamento, donde tenemos algunas incidencias, en especial en relación con escrutinios en Ayapel, en Cereté, en Montería, en Puerto Escondido y en San Pelayo. Los puestos de votación en los que hay incidencia los tenemos ya muy referenciados”, dijo el jefe de la cartera electoral.

Explicó además que hasta este momento no se ha trasladado ningún puesto de votación en el departamento para los comicios de Senado y Cámara, así como de las consultas interpartidistas de derecha, centro en izquierda.

En este sentido, anunció Penagos que irá a Montería este jueves para analizar la situación en la ciudad y los municipios afectados por las lluvias atípicas.

“El próximo jueves estaremos en Montería realizando una reunión con el señor gobernador, con el señor alcalde de Montería y algunos alcaldes de municipios del departamento para ir viendo las incidencias de esos puestos de votación y esos sitios de escrutinio, el ir buscando alternativas. Sin embargo, aún no vamos a tomar decisiones de traslado de puestos porque estamos a varias semanas de las elecciones”, concluyó.

