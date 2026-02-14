El candidato a la Cámara de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Germán Ricaurte, denunció que además de los supuestos contratos de los familiares de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, también están bajo la lupa contratos de allegados de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

Lea también: Padres de empresario asesinado en Bogotá rompen el silencio y revelan que habían sido amenazados

Así las cosas, además de los aparentes contratos millonarios firmados por el hermano de la jefa de la cartera de cultura, también su madre habría presuntamente suscrito contratos por más de 595 millones de pesos con los ministerios del Interior y Salud y la Superintendencia de Salud.

Lea también: Capturan a fiscal y dos agentes de la Sijín en Santa Marta por exigir $300 millones a comerciante

“Al marido de la ministra de Agricultura también le dieron contrato en el Gobierno nacional”, advirtió el candidato.

Lea también: Emergencia económica: Petro dice que el impuesto al patrimonio se cobrará a las 15 mil empresas más grandes del país

Específicamente, precisó, “en la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, después de su paso por un alto cargo en el DNP”.