La Ciudad Heroica y el Caribe colombiano se preparanpara acoger entre el 24 y el 28 de febrero a cerca de 1.500 delegados, de cien países, en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20 donde, a través del diálogo global, se abordarán temas relacionados con el aporte y contribución de la Reforma Agraria y la producción sostenible de alimentos a la solución de las crisis convergentes de hambre, pobreza, conflicto y el cambio climático.

Será un encuentro para reflexionar sobre la tierra como espacio digno de producción, de fuente de alimentos para el consumo y como un territorio en el cual las comunidades rurales se reconocen como custodias legítimas de la misma.

La ministra anunció que está confirmada la participación de 56 delegaciones provenientes de los cinco continentes en la ICARRD+20, con presencia importante de Asia y África. “Esperamos tener una delegación amplia y con ella elaborar una estrategia global en la que se conjugue la protección de los suelos, los bosques y el agua, y podamos tener así un mandato frente a la crisis climática, ambiental y alimentaria que posteriormente llevaremos, juntos, a todas las misiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Roma, ”, comentó Martha Carvajalino Villegas, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.

Juan Diego Cano

Así mismo, explicó que Colombia ha adquirido un liderazgo importante en el tema de Reforma Agraria, “una reforma que trabaja en la búsquedade la paz, que vieneadquiriendo predios de manera voluntaria y que está construyendo sistemas agroalimentarios sostenibles ante la crisis climática”.

Este foro promovidopor el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuentacon el respaldo de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) así como del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, quienes vieron a Colombia como un país comprometido en saldar la deuda histórica con el campo y las comunidades.

Nuestro país recibe el testigo de Brasil, que hace dos décadas, fue sede de la primera cumbre que tuvo como epicentro la ciudad de Porto Alegre, donde se alcanzaron acuerdos que hoy buscan traducirse en cambios reales con mecanismos de cooperación adecuados que permitanmejorar la calidadde vida de los pueblos y comunidades rurales en su diversidad.

De igual modo y simultánea a la Conferencia, que convoca a gobiernos de distintos países, organismos internacionales, pueblos indígenas, comunidades originarias, organizaciones campesinas de pescadores artesanales y pastores, de mujeres, afrodescendientes, comunidades negras y medios de comunicación nacionales e internacionales, previa inscripción, también tendrá lugar una agenda paralela abierta al público, con una programación académica y cultural variada que complementa la agenda del ICARRD+20, acorde con la Revolución por La Vida.

Durante estos cuatro días, Colombia espera ser ejemplo para el mundo de un nuevo pacto por la humanidad, donde la tierra vuelve a ser sinónimo de esperanza.