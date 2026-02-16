La senadora Berenice Bedoya será denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto cobro de coimas a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Senado de la República, según anunció este domingo la Red de Veedurías de Colombia, luego de una denuncia pública realizada por el periodista Sergio Mesa.

La organización indicó que interpondrá una acción penal contra la congresista del partido Alianza Social Independiente (ASI), tras conocerse el testimonio del comunicador, quien aseguró haber entregado parte de sus honorarios mientras se desempeñó como asesor.

¿Cuáles son los motivos detrás de la denuncia a Berenice Bedoya?

El periodista Sergio Mesa, exasesor de la UTL de la senadora, publicó en su cuenta de X que entre marzo y diciembre de 2024 y entre enero y diciembre de 2025 habría tenido que entregar parte de sus ingresos.

“Entre marzo y diciembre de 2024, enero y diciembre de 2025, siendo asesor de una UTL del Senado de la República, debía entregar parte de mis honorarios para un yerno —primero— y la hija —después— de mi asesorada”, señaló el comunicador. Y Agregó: “En noviembre de 2024 corté con esa situación, lo cual me estaba generando un conflicto de principios. Esa es la razón por la cual no seguí como asesor del Senado de la República”.

Mesa afirmó que esta situación derivó en su salida del equipo de trabajo y en un distanciamiento con la parlamentaria.

Tras la publicación, la Red de Veedurías de Colombia anunció que presentará denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia, autoridad competente para investigar a congresistas, y que también elevará el caso ante la Fiscalía General de la Nación.

La organización señaló que actuará como representante de víctimas en el macrocaso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar solicitó públicamente a la Corte Suprema, a la Fiscalía y a la Procuraduría abrir una investigación formal contra la senadora por presuntos delitos de concusión, cohecho y extorsión.

“Como ciudadano interesado en la lucha contra la corrupción les solicito, formalmente, investigar los hechos”, escribió Bolívar en su cuenta de X.

¿Quién es Berenice Bedoya?

La senadora Berenice Bedoya hace parte del partido ASI y busca su reelección. Es oriunda de Yarumal, Antioquia, y se graduó como contadora pública.

Antes de llegar al Congreso, se desempeñó como secretaria contable del Inder de Yarumal, auxiliar contable del hospital del municipio y coordinadora del proyecto Plan Integral de Residuos Sólidos. También fue gerente de la empresa Triple A de Agua, Alcantarillado y Aseo del Norte de Antioquia y de la Empresa de Servicios Públicos de Briceño, además de contratista en el área de participación ciudadana de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Territorial Occidente, según reseña Congreso Visible.

Hasta el momento, la senadora no se ha pronunciado públicamente sobre el presunto cobro de coimas denunciado por su exasesor.