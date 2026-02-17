En medio del proceso de recuperación tras la emergencia ocasionada por las inundaciones, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, dio a conocer el plan integral de reactivación económica y social que busca convertir la adversidad en una oportunidad para reconstruir la ciudad con el esfuerzo de su propia gente.

Leer más: A Córdoba llegaron 14 toneladas de alimento para animales afectados por las inundaciones

“Montería va a levantarse. Va a volver a la normalidad y a brillar, especialmente en su economía, pero lo más importante es que vamos a hacerlo juntos”, expresó el mandatario.

Como eje central de la estrategia, la administración municipal empleará prioritariamente a las personas damnificadas en los distintos proyectos de ciudad que pondrán en marcha durante la etapa de reconstrucción.

La iniciativa permitirá que quienes hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia participen activamente en la recuperación de sus barrios, fortaleciendo no solo la infraestructura, sino también la dignidad y el tejido social.

“Queremos que sus manos sean las mismas que reconstruyan sus hogares, su dignidad y su futuro”, afirmó Kerguelén García, destacando que esta medida no solo generará ingresos para las familias afectadas, sino que dinamizará la economía local.

No olvide leer: En Córdoba definen plan de trabajo para seguir atendiendo la emergencia, recuperar daños y priorizar inversiones

Gestiones

De otra parte, para lograr que Montería vuelva a brillar, el alcalde empezó a tocar puertas ante el Gobierno Nacional en aras de acelerar la fase de reconstrucción.

El mandatario llevó una propuesta al Ministerio de Hacienda, que también fue presentada durante el Consejo de Ministros la semana pasada, en la que le solicita al Presidente de la República las facultades para poder reorientar rentas específicas y atender la emergencia, usando herramientas extraordinarias para avanzar de manera rápida.

“Mientras avanza ese proceso, tomamos una decisión: todos los proyectos de rentas específicas van a seguir su curso, pero priorizando la contratación de damnificados”, agregó el mandatario.

Lea también: Intensifican las operaciones de búsqueda y rescate de veterinario desaparecido en Córdoba

El plan de reactivación también contempla el respaldo a pequeños y medianos productores, muchos de los cuales resultaron gravemente afectados por las inundaciones. A través de estrategias de apoyo técnico y financiero, la Administración busca acelerar la reactivación del sector agropecuario y comercial.