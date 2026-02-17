En el marco de las operaciones de apoyo humanitario y atención de emergencias, la Armada de Colombia en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los Bomberos de Cundinamarca, y las autoridades civiles de Córdoba, continúa desplegando capacidades humanas, técnicas y operacionales con el objetivo de dar con la ubicación del veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo.

El profesional de 38 años y oriundo de la ciudad de Sincelejo, desapareció el pasado 14 de febrero “mientras adelantaba labores de apoyo humanitario en el marco de la emergencia climática que afecta a la región”, reportó la Armada Nacional en un comunicado de prensa emitido la mañana de este martes 17 de febrero.

Las labores de búsqueda y rescate han sido lideradas por la Fuerza Naval del Caribe a través de la Compañía de Gestión del Riesgo y Desastres adscrita a la Primera Brigada de Infantería de Marina, y se desarrollan en zonas rurales de la ciudad de Montería y sus alrededores, que han sido fuertemente afectadas por inundaciones, y en ellas utilizan diferentes especialidades que incluyen maniobras de gancho y cuerda, la implementación de patrones de búsqueda fluvial mediante el empleo de botes tipo Zodiac y sobrevuelos con drones, con el fin de ampliar el área de rastreo.

La Armada de Colombia invita a los habitantes de esta zona para que informen a las autoridades sobre cualquier indicio que permita dar con el paradero del veterinario Luis Eduardo Rivero.