Aunque en algunos sectores de la ciudad de Montería las aguas ya se han retirado, en otras zonas las inundaciones persisten y hasta han aumentado con ocasión de las lluvias registradas en las últimas horas.

El domingo llovió fuerte al mediodía y en el inicio de la tarde, y ayer lunes las lluvias se presentaron en horas de la mañana, lo que sigue agravando la situación en la ciudad, donde tras 17 días de la emergencia ya hay familias desesperadas, con ganas de regresar a sus casas.

Algunas lo han hecho. Prefieren hacer sus mudanzas en horas de la noche cuando baja el flujo vehicular en una ciudad capital en la que la emergencia por las inundaciones llevó a las autoridades hasta cambiar el sentido del tráfico en muchas vías.

Montería mantiene 13 barrios inundados y 16 mil familias fuera de sus hogares tanto en la zona urbana como la rural.

La Alcaldía de Montería en asocio con la empresa Veolia continúan ejecutando acciones técnicas para estabilizar el sistema de drenaje y alcantarillado en los sectores afectados por la emergencia invernal, especialmente en la margen izquierda del municipio.

Actualmente, los puntos críticos están bajo control. Sin embargo, mantienen el bombeo continuo para evacuar el colector matriz que va desde el barrio Juan XXIII hasta El Dorado, trabajo que realizan de manera articulada con la intervención sobre el canal para liberar la presión acumulada en la red.

El alcalde Hugo Kerguelén García explicó que se trata de un proceso técnico que requiere tiempo y precisión, por lo que le pide a las familias damnificadas mantener la calma debido a que “esto no se resuelve de un momento a otro, porque estamos hablando de un sistema que estuvo bajo una presión extraordinaria”, afirmó el mandatario.

Córdoba sigue en alerta

El panorama en el resto del departamento de Córdoba, es decir en los otros 24 municipios afectados por el frente frío, sigue siendo crítico porque aún hay inundaciones. De hecho, a través del puesto de mando unificado (PMU) mantienen la alerta roja debido a las corrientes de los ríos San Jorge, Sinú y Canalete. Además la hidroeléctrica Urrá mantiene su alerta roja operativa.

El llamado a que evacúen las zonas ribereñas sigue vigente y en eso ha sido reiterativo el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

De acuerdo con el consolidado oficial que entregó a las 3:00 de la tarde de ayer la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el departamento de Córdoba hay 59.703 familias damnificadas que representan, según las autoridades locales, más de 220 mil personas de todas las edades que han recibido ayudas humanitarias de emergencias que les han llevado por las vías fluviales y aéreas debido a que las terrestres colapsaron y en esos momentos trabajan en la recuperación.

En algunas zonas las comunidades con los organismos de socorro continúan trabajando en el cierre de boquetes y en el reforzamiento de puntos críticos, en especial del río Sinú.