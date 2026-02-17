Gracias al apoyo de particulares, entes territoriales, empresas privadas, fundaciones y aliados, la Gobernación de Córdoba ha entregado en los últimos días más de 22.500 ayudas humanitarias a las cerca de 60 mil familias damnificadas por las inundaciones provocadas por los frentes fríos.

Las ayudas, representadas en kits de comida, kits de aseo, agua, bienestarina, frazadas, colchonetas, hamacas, raciones de comida preparada y otros apoyos esenciales, han sido distribuidas de manera priorizada de acuerdo con las necesidades reportadas por los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados y los comités locales de emergencia en articulación con el PMU.

Desde el primer momento de la emergencia la gobernación ha realizado entregas de manera constante con el equipo de gobierno, acompañamiento en municipios y el liderazgo del gobernador Erasmo Zuleta Bechara y la gestora social Valeria Vega, llegando a comunidades afectadas mediante vía terrestre, acuática y aérea, especialmente en zonas vulnerables o que han quedado incomunicadas por inundaciones y crecientes súbitas como lo son Ayapel, Canalete, Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Los Córdobas, Montelíbano, Montería, Moñitos, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, San Bernardo del Viento, San Carlos, San José de Uré, San Pelayo, Tierralta, Valencia y Resguardo Indígena.

El departamento no solo mantiene activo un PMU sino también un punto de acopio departamental en el Centro de Convenciones de Montería, donde reciben y organizan las donaciones.

La gestora social Valeria Vega le agradece a “todas las personas de buen corazón que se han unido al apoyo humanitario; a quienes han donado desde diferentes partes del país y han demostrado que Córdoba no está sola. Un reconocimiento especial para la Fuerza Pública, los organismos de socorro y los voluntarios que han estado colaborando con la entrega de las ayudas”, anotó la gestora al tiempo que reitera el pedido a la ciudadanía para que siga donando y anuncia que durante esta semana realizará una entrega masiva de ayudas humanitarias en los municipios.