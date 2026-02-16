Unidades del Grupo de Policía Comunitaria adscritas a la Metropolitana San Jerónimo de Montería acompañan y apoyan al personal de la alcaldía municipal que adelanta el censo puerta a puerta a los damnificados por las inundaciones en barrios de la ciudad.

Le puede interesar: Capturan a alias Dereck, presunto integrante del ELN en La Guajira

Uno de esos barrios donde ya se ejecuta el censo es Los Colores. Allí los uniformados no solo garantizan la seguridad para facilitar el desarrollo de la jornada institucional sino que también fortalecen el acercamiento con la comunidad brindando orientación a los ciudadanos afectados por la emergencia.

Cortesía Policía de Montería

También socializan los canales de atención y emergencias con el fin de que la ciudadanía pueda comunicarse oportunamente ante cualquier situación a través de las líneas: 123, 3507291894 y la Red de Apoyo.

Vea aquí: ‘Le escribió un mensaje a su mamá que ya iba para la casa y nunca regresó’

“Estas acciones buscan respaldar el trabajo de la administración municipal, proteger a las familias afectadas y seguir fortaleciendo la confianza ciudadana en medio de la emergencia. Nuestro compromiso es acompañar a la comunidad y brindar orientación permanente”, aseguró la subteniente Andrea Paola Ibáñez Morales, jefe del Grupo de Gestión Comunitaria de la Policía Metropolitana de Montería.