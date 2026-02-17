El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, y los alcaldes y alcaldesas de los 25 municipios afectados por la emergencia sostuvieron una reunión con el propósito de construir un plan de trabajo y priorizar frentes de intervención e inversión para atender de manera integral las afectaciones por inundaciones.

Lea más: Intensifican las operaciones de búsqueda y rescate de veterinario desaparecido en Córdoba

Durante el encuentro, que se extendió hasta altas horas de la noche del lunes 16 de febrero, estuvo presente Everardo Murillo, experto en procesos de reconstrucción en América Latina, con experiencia en la gestión de escenarios pos-desastre en distintos países y en Colombia, y quien junto al gobernador escuchó a cada alcalde y alcaldesa, recogió necesidades y propuestas, y reiteraron mantener una respuesta articulada con los municipios.

En la reunión fue socializada una hoja de ruta con acciones inmediatas y de mediano plazo, enfocada en cuatro líneas estratégicas:

1. Atención a la emergencia y protección de la vida.

2. Recuperación de daños públicos como vías, puentes e instituciones educativas públicas y privadas, así como viviendas.

3. Reactivación económica por sectores afectados, para recuperar ingresos económicos para las familias.

4. Soluciones estructurales que reduzcan el riesgo y eviten que el departamento enfrente las mismas situaciones de manera recurrente.

Ver más: La Gobernación de Córdoba sigue entregando ayudas humanitarias

Cortesía Gobernación de Córdoba

Zuleta Bechara indicó que el trabajo no se quedará en decisiones de escritorio, sino que realizará verificación en territorio de los puntos impactados para tomar medidas con evidencia y priorización técnica.

“En equipo es como se superan las crisis. Nos reunimos con alcaldes de los municipios afectados para definir juntos un modelo de gobernanza y estrategia que nos permita seguir atendiendo la emergencia de manera oportuna e iniciar la fase de recuperación y reactivación”, señaló el mandatario de los cordobeses.

A su vez anunció que la recuperación económica tendrá un enfoque focalizado, “vamos a trabajar por sectores en la reactivación, para que la economía vuelva a moverse y las familias recuperen su ingreso lo antes posible”.

Lea también: Las lluvias persisten en Córdoba; alerta roja se mantiene en la zona

En su criterio, la coordinación con los municipios permitirá ordenar necesidades, focalizar recursos y acelerar respuestas, especialmente en los sectores con mayores afectaciones, garantizando acompañamiento institucional y capacidad operativa en el territorio.