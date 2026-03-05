La Gobernación del Atlántico realizó la primera visita protocolaria al nuevo alcalde Ponedera, Juan Sebastián Mendoza Romero. En dicho encuentro, el mandatario municipal, junto a miembros de su gabinete municipal, expuso un plan de necesidades prioritarias en materia de vías, seguridad ciudadana, infraestructura educativa y servicios públicos.

En síntesis, el alcalde destacó, entre otros aspectos, la pavimentación de vías en la cabecera municipal y en los cuatro corregimientos, Martillo, La Retirada, Santa Rita y Puerto Giraldo, al igual que la reconstrucción de la carretera que los une con el municipio de Sabanalarga, pero que atraviesa a los corregimientos de Martillo y La Retirada.

Asimismo, pidió el respaldo a la instalación de cámaras en apoyo a los programas que apuntan hacia la vigilancia del territorio y, como complemento, la optimización del alumbrado público.

El funcionario también indicó que en materia educativa hay requerimiento en sedes de instituciones públicas como la reconstrucción de baterías sanitarias, techos, cielos rasos, ventanales, entre otros; en los corregimientos siguen esperanzados en contar con los sistemas de alcantarillado; y en el municipio, la plaza principal del municipio requiere de intervención, teniendo en cuenta su importancia de espacio en el se realizan actividades integradoras de la comunidad.

En respuesta, el gobernador Verano dispuso de un grupo de trabajo en el que tendrán participación las secretarías de Educación, del Interior, de Infraestructura, de Aguas y la Consejería para la Educación Superior.

“El doctor Juan Sebastián es el nuevo alcalde de Ponedera. Hoy, después de haberse posesionado, viene a buscar cómo son los procesos de mejoramiento sustancial en materia de colegios, en materia de vías, en materia de agua y alcantarillado”, indicó el mandatario.

Destacó que, para la administración departamental, Ponedera es un sector en el que está “ocurriendo una transformación industrial importante por la presencia de multinacionales como Ternium y Bavaria”.

“Por eso tenemos que fortalecer la educación para que sea la misma gente de Ponedera la que, finalmente, trabaje en todo ese proceso de desarrollo industrial que va a ocurrir. Vamos a tener la necesidad de hacer una estructura vial que le permita un mejor acceso hacia Sabanalarga desde Ponedera; también ellos requieren colegios y seguridad. Todo esto es el andamiaje, es toda la infraestructura que creemos nosotros se va a necesitar para esa expansión industrial que va a ocurrir en el sector oriental del Atlántico”, precisó Verano.

Los secretarios que acompañaron al gobernador Eduardo Verano en el encuentro con el alcalde de Ponedera, comentaron que tendrán en cuenta las peticiones del funcionario las cuales serán alineadas con el plan de desarrollo 2024-2027.

La secretaria de Educación, Maribel Castro, dijo que se han hecho intervenciones en la Institución Educativa La Candelaria, la más destacada del municipio y en el corregimiento de Puerto Giraldo, que suman 1.600 millones de pesos.

Finalmente, José Antonio Luque, secretario del Interior, precisó que Ponedera está incluido en el plan de seguridad, trazado con los organismos de seguridad del departamento, el cual contempla adecuación de estructuras, instalación de 90 cámaras analíticas en los 18 municipios que están bajo la jurisdicción de la Policía Nacional, dotación de vehículos, entre otros elementos.