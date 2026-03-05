Técnicos especializados de la empresa Air-e Intervenida realizará este viernes 6 de marzo trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación Las Flores, en Barranquilla, lo que implica interrupciones temporales del servicio de energía en varios sectores de la ciudad.

De acuerdo con la compañía, las labores consisten en pruebas a cables y equipos que hacen parte del circuito Tajamares, el cual alimenta diferentes puntos ubicados a lo largo de la Vía 40.

Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 10:30 de la mañana.

Durante este tiempo permanecerán sin suministro eléctrico sectores como Las Flores, la Vía 40 con calle 110, carrera 10 con calles 5 y 7, carrera 10 con calle 26, así como empresas y complejos industriales entre los que se encuentran Monómeros, Agregados y Concretos, Dimar In red, Parque Industrial Río Norte II y Cootranorte.

De manera adicional, la empresa informó que en el sector comprendido entre las calles 19A y 23, entre carreras 2 y 7B, en el barrio Primero de Diciembre y zonas cercanas del municipio de Sabanalarga, se suspenderá el servicio entre las 9:10 de la mañana y las 3:45 de la tarde.

Asimismo, en este punto se adelantarán trabajos para el cambio de un poste y labores de poda preventiva sobre la red eléctrica, con el propósito de mejorar la estabilidad del servicio.

Finalmente, la empresa invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el suministro de energía a través de la línea de atención 115 o mediante su portal web oficial.

