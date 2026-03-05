La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció este jueves la modificación de algunos puestos de votación en el municipio de Soledad de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos y mejorar la logística durante la jornada electoral.

Leer más: Alcaldía de Malambo realiza seguimiento a restricciones por propaganda electoral

De acuerdo con la entidad, en el municipio se encuentra habilitado un censo electoral de 340.919 ciudadanos aptos para votar.

Además, para esta jornada se instalarán 54 puestos de votación y 1.049 mesas distribuidas en distintos sectores del territorio.

Leer más: Malambo activa PMU para jornada electoral de este domingo

Dentro de las novedades para esta jornada electoral se encuentran modificaciones en algunos puestos de votación con respecto a las elecciones de 2023. Estos cambios, según la entidad, ya habían sido aplicados en procesos recientes como las elecciones de juventudes y la consulta realizada en octubre pasado.

Uno de los ajustes corresponde al puesto del Liceo Mixto San José, cuyo censo electoral fue trasladado al Centro de Capacitación Especial Cencaes donde podrán votar 3.242 ciudadanos.

Asimismo, el puesto del colegio María Montessori fue trasladado al Instituto Luis Sánchez Porto, que tendrá una capacidad para 2.365 votantes.

De igual manera, el Instituto Monsalve New Love fue reubicado en dos sedes. Una parte del censo electoral fue trasladada al Liceo Cervantista , donde podrán sufragar 4.507 personas.

Otra parte de los votantes, cuyas cédulas se encuentran dentro del rango informado por la entidad electoral, deberán acudir al Gimnasio Colombo Americano, con un potencial de 2.241 votantes.

Le puede interesar: Adoptan ley seca y medidas especiales en Galapa por elecciones este 8 de marzo

Por otra parte, el Centro Educativo Prado de Soledad fue trasladado al CDI Villa Adela, donde estarán habilitados 987 votantes.

El organismo también indicó que estos cambios obedecen a diferentes situaciones relacionadas con las condiciones de algunos inmuebles y adecuaciones que se adelantan en ciertas instituciones educativas, por lo que se optó por reubicar los puestos para garantizar mejores condiciones durante el proceso electoral.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a consultar previamente su puesto de votación a través de la aplicación móvil “A Votar” o en la página web oficial de la Registraduría, ingresando el número de cédula, con el fin de verificar la dirección exacta del lugar donde deberán ejercer su derecho al voto.

Leer más: Alcalde Char entrega el nuevo parque San Salvador para el disfrute de las familias