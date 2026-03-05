Para garantizar el orden público y la transparencia durante las elecciones al Congreso de la República y consultas interpartidistas, que se realizarán este domingo 8 de marzo, la Alcaldía de Galapa decretó ley seca y otras medidas especiales en todo el municipio.

En ese sentido, la ley seca comenzará desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo, prohibiendo la venta y consumo de bebidas embriagantes durante este periodo.

Asimismo, el día de las elecciones quedó prohibida toda propaganda política o electoral, incluyendo manifestaciones, comunicaciones o mensajes que promuevan candidaturas a través de medios sonoros, impresos o digitales.

Otra de las medidas adoptadas es la restricción del uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y dispositivos de video dentro de los puestos de votación entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., con el objetivo de salvaguardar el secreto del voto y garantizar la transparencia del proceso.

Sumado a esto, las organizaciones electorales informaron que en Galapa estarán habilitados ocho puestos de votación distribuidos en instituciones educativas del municipio, con un total de 143 mesas y 46.123 ciudadanos habilitados para votar durante esta jornada democrática.

Entre los puestos de votación se encuentran las instituciones educativas Francisco de Paula Santander (sede principal y sede Petronitas), María Auxiliadora (sede principal y sede 2), Roque Acosta Echeverría, Megacolegio Mundo Feliz, Megacolegio Villa Olímpica y la institución educativa Antonio Nariño del corregimiento de Paluato.

De esta manera, la jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, tiempo durante el cual las autoridades locales, la Fuerza Pública y los organismos electorales garantizarán el normal desarrollo del proceso y la seguridad de los ciudadanos.

Otras medidas

El decreto municipal también contempla garantías especiales para la participación de población prioritaria, otorgando prelación en el turno de votación a personas mayores de 80 años, ciudadanos con discapacidad y mujeres gestantes, quienes además podrán ingresar al cubículo acompañados por una persona de su confianza si así lo requieren.

Adicionalmente, el proceso contará con identificación biométrica en seis puestos de votación, jurados previamente capacitados y acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, con el propósito de fortalecer la transparencia y confianza en la jornada electoral.

La Administración Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para participar de manera masiva, responsable y en paz, recordando a los votantes la importancia de verificar previamente su puesto y mesa de votación, portar su documento de identidad original y acudir temprano a las urnas para evitar congestiones.