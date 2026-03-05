La Alcaldía de Barranquilla entregó a la comunidad del barrio San Salvador, en la localidad Riomar, un nuevo parque diseñado para el encuentro ciudadano, el deporte y el sano esparcimiento de las familias del sector.

El espacio público, ubicado entre las calles 85A y 85 con carrera 78D, beneficiará a cerca de 5.158 habitantes y hace parte de la estrategia de ampliación de zonas verdes y espacios comunitarios impulsada por la administración distrital.

Durante el acto de entrega, el alcalde Alejandro Char destacó el impacto que este tipo de obras tiene en la vida cotidiana de los barrios.

“Los barrios de Barranquilla están contando una historia de transformación local en cada esquina. Para muchos esto será un parque más, pero en cada sector donde hemos entregado uno estas obras significan mucho: los abuelos tienen un espacio digno donde compartir, los niños pueden jugar sin miedo y las familias cuentan con un lugar para disfrutar”, expresó el mandatario.

El parque cuenta con un área aproximada de 1.410 metros cuadrados y fue dotado con juegos infantiles, gimnasio biosaludable, kiosco comunal, plazoletas y senderos peatonales con accesibilidad inclusiva. También se realizaron trabajos de adecuación de la cancha múltiple, demarcación deportiva e instalación de marcos para fútbol, baloncesto y voleibol.

Las obras incluyeron además cerramiento en malla electrosoldada, reparación de estructuras, siembra de árboles, instalación de mobiliario urbano y adecuación de zonas verdes con sistema de riego.

El gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura, José Luis Romero, señaló que el parque fue construido a partir de un proceso de trabajo conjunto con la comunidad. “Este parque está totalmente terminado, iluminado y cuenta con las amenidades que ustedes pidieron. Es un parque accesible para todas las personas, con espacios para la primera infancia, mesas de juego y recorrido perimetral”, afirmó.

Romero también invitó a los habitantes del sector a cuidar el nuevo escenario para garantizar su conservación. “Hoy entregamos metros cuadrados de alegría para la comunidad. Tendrá guardaparques y esperamos que todos lo disfruten y lo protejan”, agregó.

Durante la inauguración también se destacó la participación de la Organización Internacional para las Migraciones, que se vinculó al proyecto mediante la donación de la cancha múltiple del parque.

Para los habitantes del sector, la obra representa un cambio significativo en el entorno del barrio. Miguel Marenco, miembro de la comunidad, aseguró que el nuevo espacio marca un antes y un después para los vecinos.

Con esta entrega, la administración distrital continúa ampliando la red de parques y espacios públicos en la ciudad, con el propósito de fortalecer la convivencia, la recreación y la apropiación del entorno por parte de las comunidades.

