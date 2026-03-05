La Alcaldía de Malambo, en cumplimiento de las directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil, notificó la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) con ocasión de las elecciones al Congreso de la República, que se realizarán este domingo 8 de marzo de 2026.

Esto en articulación con las autoridades necearías para llevar a cabo la jornada electoral, entre ellas las civiles, militares, Policía Nacional, Ministerio Público y organismos de socorro que tienen actividad en el territorio.

El secretario de Gobierno Municipal y secretario técnico del Comité de Seguimiento Electoral, Augusto Rivero, confirmó que el PMU funcionará en el Museo de Malambo en dos turnos: el primero de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y el segundo de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

“Durante estos horarios, los miembros institucionales garantizarán disponibilidad permanente para la toma de decisiones y la atención oportuna de cualquier novedad”, señaló el municipio.

Rivero Ruiz explicó que el objetivo del Puesto de Mando Unificado será “coordinar y monitorear el desarrollo de la jornada electoral, garantizar el orden público y la seguridad de los votantes, supervisar la logística electoral y realizar seguimiento al cierre de la jornada, preconteo y traslado del material electoral”.

El funcionario reiteró el llamado a la puntualidad y al estricto cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada entidad.

“La adecuada articulación interinstitucional será fundamental para asegurar una jornada electoral transparente, segura y organizada para todos los malamberos”, cerró el secretario de Gobierno.

En toda Colombia, la jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo en el que los ciudadanos deben acudir a su puesto de votación asignado portando únicamente su cédula de ciudadanía original, física o digital.