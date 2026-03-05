Este domingo, en todo el país, se llevarán a cabo las elecciones legislativas y consultas interpartidistas. Por tal motivo, las autoridades en el Atlántico han alistado un robusto dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los comicios en el territorio.

Leer también: 1.600 uniformados velarán por la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana durante jornada de elecciones

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Yesid Turbay, anunció –en medio de un Consejo de Seguridad– que en la ciudad y su área metropolitana habrá un despliegue de 1.600 policías para hacer un acompañamiento a la jornada electoral.

Según el funcionario, este plan operativo se pondrá en marcha tras múltiples reuniones del comité electoral y la verificación integral de los planes operativos tanto del área metropolitana como del resto del departamento.

“Con la finalidad de hacer los acompañamientos a la jornada electoral, revisamos los planes del área metropolitana y de todo el departamento. Tenemos 1.600 policías, la presencia del helicóptero Halcón aquí en el área metropolitana y, por supuesto, en la ciudad de Barranquilla”, detalló.

Puso de presente que “contamos con 120 cuadrantes para asegurar la seguridad, además del número de policías necesarios para cubrir los diferentes puestos de votación y todas las zonas aledañas”.

Turbay también agregó que se cumplió el 100 % de los requerimientos logísticos solicitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

“Hemos realizado diferentes reuniones del comité electoral y cumplimos el 100 % de las necesidades de nuestra Registraduría para tener toda la logística necesaria y brindar el soporte requerido para desarrollar estas elecciones”, sostuvo.

En los municipios

El gobernador Eduardo Verano confirmó que la cobertura en seguridad será total en el resto de los 18 municipios.

“No vamos a permitir que intereses ilegales afecten el derecho fundamental de nuestros ciudadanos a elegir y ser elegidos en un proceso transparente y en paz”, dijo.

Asimismo, el mandatario anunció una recompensa de hasta $10 millones para quienes suministren información veraz y oportuna que permita identificar y dar con los responsables de actos delictivos que pretendan perturbar el proceso electoral.

“No vamos a permitir que intereses ilegales afecten el derecho fundamental de nuestros ciudadanos a elegir y ser elegidos en un proceso transparente y en paz”, recalcó.

A su turno, el coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía Atlántico, aseguró que “tenemos destinados más de 950 mujeres y hombres que van a estar a lo largo y ancho de los municipios del departamento, en los puestos de votación, atendiendo el requerimiento ciudadano”.

Recalcó que “este pie de fuerza brindará acompañamiento al estricto cumplimiento de las condiciones de seguridad para que estas elecciones estén seguras y en paz”.

A su vez, el alto oficial resaltó que la ciudadanía tiene a disposición la línea 147 para denunciar delitos de extorsión y secuestro. “La seguridad de Colombia y de las elecciones es un compromiso de todos”.

De esta manera, la fuerza pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información relacionada con compra de votos, constreñimiento al elector, trashumancia u otros delitos electorales; podrá ser suministrada con absoluta reserva.

Sumado a esto, en el marco del compromiso institucional de garantizar un proceso democrático transparente, seguro y en plena tranquilidad para todos los atlanticenses, las autoridades también vienen ofreciendo recompensas por la información de delitos electorales.

Algunas restricciones

Con el fin de evitar posibles alteraciones al orden público que puedan interferir con la jornada de elecciones de este 8 de marzo, la Alcaldía de Malambo decretó la ley seca en todo el municipio.

Según la administración municipal, esta medida regirá a partir de las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 del mismo mes.

De esta manera, se prohibió el expendio y consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos o abiertos al público, tiendas, bares, discotecas, estaderos, restaurantes, supermercados, depósitos, entre otros establecimientos comerciales.

Asimismo, está restringido el porte de armas de fuego y traumáticas de particulares. Se exceptúan de esta medida el personal activo de la fuerza pública, seguridad del estado, funcionarios públicos con permisos para porte y seguridad privada.

Dicho esto, el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto dará lugar a la imposición de las medidas correctivas contempladas en la Ley 1801 de 2016, sin perjuicio de las sanciones adicionales a que haya lugar por parte de las autoridades competentes.

Por otro lado, en otros municipios del área metropolitana como Soledad y Galapa se alistan los respectivos decretos para establecer esta misma medida de ley seca durante la jornada electoral del fin de semana.

41 millones de personas convocadas en las urnas

Colombia cerrará sus fronteras y aplicará la ley seca entre la tarde del 7 de marzo y la mañana del 9 con motivo de las elecciones legislativas del domingo 8. Así lo dio a conocer el ministro del Interior, Armando Benedetti, en el marco de las restricciones previstas para estos comicios.

“La ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9,”, informó.

El funcionario también confirmó que “estas medidas buscan garantizar la seguridad de la jornada electoral a la que están convocados 41,2 millones de personas”.