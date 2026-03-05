El Distrito realizó el lanzamiento oficial de la segunda versión del proyecto Xtraordinarios, una estrategia para seguir transformando la vida de estudiantes en condición de extraedad, que es el desfase o desajuste entre la edad cronológica de un estudiante y el grado escolar que cursa, a través de coenseñanza, refuerzos académicos y acompañamiento psicosocial.

El programa, que se implementará en 15 instituciones educativas distritales, está dirigido a estudiantes de los ciclos V y VI de Grupos Juveniles Creativos, con una ruta operativa innovadora y flexible que busca garantizar acceso, permanencia y promoción académica con calidad, equidad y pertinencia.

En 2026 Xtraordinarios contempla evaluación diagnóstica y final por áreas, formación docente en didácticas específicas, más de 160 visitas de refuerzo académico, acompañamiento psicológico individual y familiar, y la adecuación de ambientes de aprendizaje flexibles e inclusivos.

“Una de mis banderas ha sido llevar la educación pública a otro nivel, lo hemos venido logrando con calidad, con programas competentes, con una educación integral y en esta apuesta no distinguimos tampoco de edad, por eso tenemos esta oportunidad para que esas personas que tienen toda la disposición de cumplir aún con sus procesos académicos cumplan ese sueño. Nunca es tarde para aprender”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

Durante el encuentro, se socializaron los resultados alcanzados en 2025 y las novedades que trae esta nueva versión, que incorpora más innovación pedagógica, fortalecimiento en competencias básicas, regulación emocional docente y mayor acompañamiento psicológico a estudiantes y familias.

La secretaria distrital de Educación, Paola Amarmanifestó que: “Xtraordinarios es una apuesta por creer en nuestra gente, por brindarles herramientas académicas y socioemocionales que les permitan nivelarse, recuperar la confianza y proyectarse hacia su vida profesional. Con el liderazgo del alcalde Alejandro Char, seguimos consolidando una educación con oportunidades reales para todos”.

El programa ha mostrado avances significativos en áreas como Inglés y Ciencias Naturales, así como mejoras en bienestar psicológico, donde el 87 % de los estudiantes evaluados reporta niveles adecuados.

Los rectores participantes expresaron su entusiasmo frente a esta nueva etapa del programa. “Nos alegra saber que Xtraordinarios 2026 viene con más innovación, más preparación, coenseñanza y temas muy interesantes para que nuestros estudiantes eleven sus capacidades con miras a las Pruebas Saber 11 y a su vida profesional. Gracias al alcalde Alejandro Char por seguir creyendo en estas metodologías”, manifestó Mónica Gallardo, rectora de la IED Técnica de Carrizal.