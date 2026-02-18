La Alcaldía de Riohacha desarrolló una jornada integral de salud y atención comunitaria en los barrios 15 de Mayo y La Esperanza, sectores afectados por las lluvias ocasionadas por el frente frío del pasado 1 de febrero.

La actividad inició con un espacio de diálogo con la comunidad del barrio La Esperanza, que permitió identificar las principales afectaciones y organizar una hoja de ruta de intervención. A partir de este ejercicio, se priorizó la visita a viviendas impactadas por las lluvias y la activación de acciones inmediatas en salud, prevención y saneamiento básico.

De manera paralela, el equipo del Programa de Intervenciones Colectivas (PIC) de la Secretaría de Salud Distrital adelantó acciones casa a casa en aproximadamente 50 viviendas, con charlas de sensibilización sobre la prevención del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores, así como orientaciones para prevenir la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y la Infección Respiratoria Aguda (IRA), especialmente en niños menores de cinco años.

Como parte central de la jornada, se desarrolló una atención médica integral en la que fueron atendidos 30 pacientes en medicina general, quienes recibieron valoración y entrega gratuita de medicamentos. Adicionalmente, 15 personas accedieron a servicios de enfermería con toma de signos vitales y orientación básica en salud, mientras que 30 usuarios recibieron atención odontológica. Los servicios se brindaron a personas afiliadas a diferentes EPS.

En el componente ambiental y de saneamiento básico, la empresa Interaseo realizó labores de limpieza de maleza y recolección de residuos sólidos en los sectores intervenidos, mientras que Aqualia dispuso un equipo Vactor para la limpieza de tuberías y el mantenimiento del sistema de alcantarillado, especialmente en zonas con acumulación de aguas.

Durante el recorrido también se inspeccionaron viviendas ubicadas en el entorno del humedal del 15 de Mayo, zona que presenta estancamiento de aguas durante las temporadas de lluvias y representa un riesgo sanitario para la población. Como medida preventiva, se anunció la programación de jornada de fumigación en el sector.

La Administración Distrital informó que este tipo de jornadas continuarán desarrollándose en otras comunas de la ciudad, con el propósito de seguir acercando los servicios de salud, fortalecer la prevención comunitaria y responder de manera integral a las necesidades de los barrios más vulnerables.

