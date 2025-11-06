Un hombre de 38 años fue acribillado por un sicario durante la noche de este miércoles 5 de noviembre. El ataque armado se perpetró en el barrio 20 de Julio, localidad Metropolitana de Barranquilla.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Álvaro Alexander Ariza Andrade.

Según el relato de los vecinos del sector, la víctima residía en la carrera 5 Sur con calle 99C, y acostumbraba a fumarse un cigarrillo antes de dormir, por lo que salió de su vivienda a eso de las 11:50 p. m.

Lo que no sabía Ariza Andrade es que un sujeto lo estaba vigilando, ya que se encontraba cerca del lugar. El desconocido se acercó a pie lentamente y, sin mediar palabra, esgrimió una pistola y le disparó siete veces a quemarropa, provocándole la muerte en el acto.

Allegados del hombre manifestaron que ‘Alvarito’ –como era llamado por sus familiares y amigos– se desempeñaba como barbero y había regresado a la capital del Atlántico tan solo hace 20 días, puesto que ya tenía un tiempo viviendo en el corregimiento de Minca, Magdalena.

De acuerdo con un informe suministrado por la Policía sobre el caso, al hoy occiso le figuraban cinco anotaciones judiciales por varios delitos: tres por lesiones personales, una por uso de documento falso y otra por violencia intrafamiliar.

Una de las hipótesis que barajan los investigadores de la SIJÍN sería que, al parecer, el homicidio se habría ejecutado por unos problemas personales que Ariza había dejado pendiente en la ciudad.