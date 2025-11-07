El barrio Villa Clara del municipio de Baranoa, en el Atlántico, aún no sale del asombro luego de que se conociera el hallazgo del cuerpo de Miguel Ángel Osorio Navarro, un vendedor informal de la población, con al menos cinco heridas de bala.

Los hechos, que son investigados por las autoridades, ocurrió la noche del pasado jueves 6 de noviembre en el barrio El Oasis, más exactamente en la carrera 22a con calle 11c.

De acuerdo con información preliminar, Osorio Navarro se encontraba en un pequeño espacio improvisado, que al parecer utilizaba como negocio para la venta de chuzos y fritos cuando fue ultimado a tiros.

Nueva información del Departamento de Policía Atlántico detalla que la víctima fatal de este hecho violento fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes sin mediar palabra accionaron un arma de fuego en su contra, ocasionándole la muerte en el lugar.

Los uniformados acordonaron la zona y comenzaron la recolección de evidencias para establecer las circunstancias del ataque. La investigación fue asumida por personal del Cuerpo Técnico de investigación, CTI de la fiscalía y la Policía Nacional.

Paralelo a ello, según anunciaron las autoridades, se avanza en la búsqueda de los posibles responsables del crimen del vendedor.

Hallan cadáver en caño del sector de Rebolo

Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla fueron alertados en la mañana de este jueves 6 de noviembre sobre el hallazgo del cadáver de un hombre que flotaba en el caño de la Ahuyama, a la altura del sector de Rebolo, en la localidad Suroriente de esta capital.

La institución armada comunicó que hacia las 8:45 de la mañana la comunidad divisó el cuerpo sin vida del hombre, flotando sobre el agua, por lo que de manera inmediata avisaron a policías de vigilancia de la zona.

Al llegar hasta el sitio, los uniformados se percataron del cuerpo y, con ayuda de peritos del CTI de la Fiscalía, este fue sacado del canal para su inspección.

La autoridad indicó que la víctima presentaba al menos cuatro impactos de bala en distintas partes y, después de la diligencia de inspección, el cuerpo fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal.

Vecinos del sector manifestaron a los peritos y a los policías que en la noche del miércoles, a eso de las 8:20, se habían escuchado múltiples detonaciones, pero, por la hora y por el riesgo, decidieron no salir de las casas.