Un hombre fue hallado sin vida dentro de una habitación improvisada, conocida como ‘cambuche’, en el barrio Villa Clara del municipio de Baranoa, Atlántico. El hecho ocurrió durante la noche de este jueves, según reportes preliminares de las autoridades locales.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima habría recibido al menos cinco impactos de bala mientras se encontraba en el pequeño espacio, que al parecer utilizaba como negocio. Los uniformados acordonaron la zona y comenzaron la recolección de evidencias para establecer las circunstancias del ataque.

Aunque los hechos aún son materia de investigación, versiones extraoficiales señalan que el hombre se dedicaba a la venta de chuzos y fritos en una esquina cercana a la “canchita deportiva”, punto de encuentro entre los barrios Villa Clara y El Oasis.

¿Quién era la víctima?

En redes sociales, algunos vecinos identificaron al fallecido como Miguel Osorio Navarro, un comerciante informal que vivía en el barrio El Oasis y era conocido por su trabajo en “el rebusque”.

“Respondía en vida al nombre de Miguel Osorio Navarro, fue ultimado de cinco balazos en momentos en que se encontraba en el pequeño negocio”, se lee en una de las publicaciones compartidas por la comunidad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía General asumieron la investigación para establecer los móviles del homicidio y determinar si la víctima había recibido amenazas o tenía antecedentes judiciales.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho de sangre.