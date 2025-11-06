Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla fueron alertados en la mañana de este jueves 6 de noviembre sobre el hallazgo del cadáver de un hombre que flotaba en el caño de la Ahuyama, a la altura del sector de Rebolo, en la localidad Suroriente de esta capital.

La institución armada comunicó que hacia las 8:45 de la mañana la comunidad divisó el cuerpo sin vida del hombre, flotando sobre el agua, por lo que de manera inmediata avisaron a policías de vigilancia de la zona.

Al llegar hasta el sitio, los uniformados se percataron del cuerpo y, con ayuda de peritos del CTI de la Fiscalía, este fue sacado del canal para su inspección.

La autoridad indicó que la víctima presentaba al menos cuatro impactos de bala en distintas partes y, después de la diligencia de inspección, el cuerpo fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal.

Vecinos del sector manifestaron a los peritos y a los policías que en la noche del miércoles, a eso de las 8:20, se habían escuchado múltiples detonaciones, pero, por la hora y por el riesgo, decidieron no salir de las casas.

