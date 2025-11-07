El juez Hugó Carbonó admitió este viernes la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de admitir el testimonio de Armando Benedetti, ministro del Interior, en el juicio que cursa contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, quien es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En este sentido, el ente acusador podrá llamar al mininterior para que aclare presuntas entregas de dinero al procesado, su finalidad y los espacios en los que se hizo.

“La Fiscalía solicita el testimonio del testigo mencionado por cuanto considera que puede ser conducente y útil, porque este testigo está en condiciones de dar cuenta de todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de cómo conoció al señor Nicolás Fernando Petro Burgo y si se adelantó en alguna oportunidad reuniones con el mismo y qué tipo de reuniones con el señor Nicolás Fernando Petro Burgos”, explicó el togado.

El testimono de Armando Benedetti, quien cumplió un papel en la campaña presidencial de Petro en la región, podría dar luces sobre los recursos que recibió Nicolás Petro en 2021.

En su momento, Benedetti aseguró que gestionó $15 mil millones para la campaña.

“El presidente no tiene nada que ocultar. Esos $15.000 millones de los que hablé fueron una exageración en un momento de rabia, como siempre lo he sostenido. La rabia es algo visceral, no afecta la capacidad de análisis”, explicó.