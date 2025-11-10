La abogada Gladys Marcela López, defensa de Ricardo Rafael González Castro, señalado homicida de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, quien fue golpeado brutalmente al salir de una fiesta de Halloween, en Bogotá, reveló detalles de la entrega de su cliente este lunes, en Cartagena.

Según información revelada por El Tiempo, la penalista señaló que González llegó hasta la sede principal de la Fiscalía de Cartagena, a las 7:10 a.m. junto a su padre y su tío, y se entregó por el crimen del joven estudiante. Asimismo, la defensa aseguró que su cliente tiene pasaporte vigente y no contaba con restricciones para salir del país, y aun así buscó entregarse.

La entrega del joven de 22 años, quien es el segundo agresor que aparece en los videos, se dio tras once días en los que falleció el estudiante a causa de la fuerte golpiza que recibió. López indicó además, al medio antes citado, que ella y el abogado Edgardo Deulofeu Cervantes estaban en comunicación con la Fiscalía desde hace varios días.

“Ricardo nunca pensó en evadir a la justicia. Vivía solo en centro de Bogotá y como haría cualquier joven de 22 años, tras lo sucedido buscó apoyo y refugio en su familia que de inmediato nos contactó para su entrega”, añadió la jurista.

Asimismo, la abogada Gladys López mencionó que “si bien tenía una orden de captura, en bases de datos oficiales no le aparece restricción. Es falso que pensara evadirse del país”.

Indicó además que su cliente tiene arraigo en la ciudad de Cartagena, por lo que no corre el riesgo de no comparecencia. Con esto, la defensa busca para pedir que no sea enviado a prisión mientras avanza el proceso.

“Ya se legalizó su captura y estamos atentos a la audiencia de imputación. Él nunca cambió su fisonomía y admite que es la persona que sale en los videos”, enfatizó la abogada.