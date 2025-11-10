Un motociclista perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito tras chocar contra un vehículo durante la noche de este domingo 9 de noviembre.

El siniestro vial se registró a la altura de la Vía las Flores hacia La Playa, a eso de las 10:40 p. m.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Edwin Yesid Lora Meza, de 48 años de edad.

Según el reporte suministrado por las autoridades, Lora Meza conducía una motocicleta marca Suzuki DR 150, de placas ZVG-64G. Durante el recorrido, el hombre colisionó contra un vehículo.

Tras el impacto, el hombre perdió el control de la moto y terminó chocando contra el duro pavimento, falleciendo en el lugar de los hechos.

Edwin Yesid era padre de dos niñas y, según sus allegados, siempre fue un “hombre trabajador y amoroso”.

“Abracemos fuerte, nunca se sabe cuándo será nuestra última vez de hablar, de reír…Con mucho dolor, decir hasta pronto viejo Edwin…Mamador de Gallo cuando nos veíamos”, escribió uno de sus amigos.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los hechos y las responsabilidades de los implicados en el siniestro.