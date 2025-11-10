El Departamento de Policía Atlántico entregó un balance positivo en materia de seguridad y convivencia durante el fin de semana, tras los diferentes planes desplegados en los municipios y vías del departamento.

Las autoridades reportaron la captura de una persona por el delito de tráfico y fabricación de armas de fuego, además de la incautación de trece armas cortopunzantes y un arma de fuego.

Los uniformados adelantaron controles en los 18 municipios del Atlántico, con actividades de registro e identificación de personas, así como la incautación de elementos prohibidos. Durante los operativos se atendieron 93 llamadas al Centro Automático de Despacho, de las cuales 24 correspondieron a riñas por intolerancia y consumo de licor, y 19 a casos de contaminación sonora.

Asimismo, fueron impuestos 31 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Pese a los resultados, se registró un homicidio con arma de fuego en el municipio de Baranoa.

En cuanto a la prevención, grupos especiales como la Patrulla Púrpura, el Gaula y la Seccional de Protección adelantaron campañas en distintos sectores, con el propósito de fomentar el respeto, la tolerancia y el disfrute responsable de los espacios públicos.

Autoridades refuerzan presencia en playas y vías del departamento

La Policía de Turismo e Infancia y Adolescencia también mantuvo presencia constante en playas como Caño Dulce, Santa Verónica, Puerto Velero, Playa Mendoza y Tubará, reforzando la seguridad en estos puntos turísticos del departamento.

Por otro lado, la Seccional de Tránsito y Transporte dispuso de uniformados para supervisar la movilidad en los principales corredores viales.

Durante el fin de semana se realizaron 7 puestos de control, se impusieron 60 comparendos y se desarrollaron 5 campañas de educación vial, en las que participaron más de 345 personas.

Las infracciones más comunes fueron conducir sin licencia, no portar casco y no tener la revisión técnico-mecánica al día. En la vía al mar se registró un siniestro vial que dejó una persona muerta y tres heridas.

El Coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del Departamento de Policía Atlántico, hace un llamado especial a la ciudadanía a denunciar todo tipo de actividad ilícita a través de la línea única de emergencia 123.