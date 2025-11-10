La violencia nuevamente toca la puerta del municipio de Malambo. Esta vez una joven de 22 años, identificada como Shary Isabel Visbal Galvez, resultó gravemente herida tras ser atacada a disparos en la noche de este domingo 9 de noviembre en el barrio El Carmen.

Leer más: ¿Cuánto ganan mensualmente ‘los Costeños’ por extorsionar y traficar drogas?

Según el reporte suministrado por las autoridades, el ataque ocurrió a eso de las 10:40 p. m., cuando fueron alertados por medio de una llamada a la línea 123 sobre unos disparos en el interior de una vivienda ubicada en la calle 15 con carrera 1A-36.

Al llegar a la dirección antes mencionada, un allegado de la mujer manifestó que, dos sujetos a bordo de un motocarro color blanco llegaron hasta la vivienda y, sin mediar palabra, dispararon contra Visbal Galvez, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Tras el ataque, la joven fue trasladada de emergencia hasta la Clínica Campbell de Malambo, donde permanece bajo pronóstico reservado tras recibir dos disparos: uno en el tórax y otro en el antebrazo izquierdo.

Familiares de la víctima señalan como principal responsable del atentado a su expareja sentimental, conocido con el alias de Cassiani, quien la habría amenazado de muerte tras el quiebre de la relación.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello, lograr su captura para esclarecer los hechos.