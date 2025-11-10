En la madrugada de este lunes 10 de noviembre se conoció la captura de seis integrantes, entre cabecillas y sicarios, de ‘los Costeños’. El operativo se realizó en los barrios La Esmeralda, Cuchilla de Villate y Bajo Valle, y en cuestión de minutos los uniformados dieron un golpe contundente a este grupo criminal.

Los delitos por los que fueron aprehendidos incluyen concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Aunque unidades de la SIJIN MEBAR, con apoyo del GOES, SIART y GRUK9 realizaron dicha captura el pasado 31 de octubre, hasta este 10 de noviembre las autoridades dieron a conocer el operativo y quiénes fueron capturados y notificados.

Entre los capturados están Luis Enrique Gutiérrez Paternina, alias Guadaña; Jovany Oiden González Bermúdez, alias Jovanito; Juan Alberto Díaz Molina; alias Juancho; Edwin Manuel Porto Doria, alias Edwincito; Jean Carlos Blanco Borrero, alias Pochy; y Kevin David Arias Doria, alias Kevin.

De acuerdo a información de la Mebar, varios de ellos cumplían funciones como sicarios, cobradores y expendedores de droga, bajo las órdenes directas de Castor.

Entre los notificados figuran Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, identificado como el máximo cabecilla del grupo, con 26 años de trayectoria delictiva y 159 anotaciones judiciales. También Ober Ricardo Martínez Rodríguez, alias Negro Ober, señalado como coordinador de extorsiones en diferentes sectores de la ciudad. Ambos resguardados en centros carcelarios.

¿Cuánto recibe mensualmente este grupo criminal por extorsiones y narcotráfico?

Las autoridades aseguraron además, que esta operación constituye un golpe a las finanzas de ‘los Costeños’, ya que esta organización criminal recibe mensualmente alrededor de 250 millones de pesos, producto de la extorsión y el narcotráfico.

Además, los procesados estarían relacionados con ocho homicidios y dos hechos extorsivos ocurridos entre 2024 y 2025.

En conjunto, los 15 judicializados acumulan 244 anotaciones por delitos como homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, hurto, fuga de presos y violencia intrafamiliar.

Además, las investigaciones revelaron que ‘Los Costeños’ mantenían control sobre varios barrios del suroriente de Barranquilla, entre ellos Villate, Lipaya, Sourdis, Buena Esperanza y Bajo Valle, donde imponían cobros extorsivos y dominaban el microtráfico.