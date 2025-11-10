El Juzgado 6 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de Ricardo Rafael González Castro, segundo implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, quien se presentó ante las autoridades este lunes 10 de noviembre.

Leer más: Abogada de Ricardo González, segundo agresor de Jaime Esteban Moreno, asegura que su cliente “nunca pensó en evadir la justicia”

De acuerdo con las autoridades, el joven cartagenero participó en la brutal golpiza – junto a Juan Carlos Suárez – contra el estudiante de Los Andes, el pasado 31 de octubre a las afuera de una discoteca en Barrios Unidos, Bogotá.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, en calidad de coautor, por la presunta participación en el crimen.

No olvide leer: Se entregó en Cartagena el segundo sospechoso del crimen de Jaime Esteban Moreno

El joven llegó junto a dos allegados y su abogada a las instalaciones de la URI Canapote en la capital de Bolívar, según se observa en unas imágenes reveladas por el diario ‘El Tiempo’.

Allí los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura en su contra.

Cámaras de seguridad del sector registraron la agresión por parte de dos jóvenes, uno de ellos identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue capturado en flagrancia e imputado por el delito de homicidio agravado.

Lea también: Envían a la cárcel a taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá

Ricardo González es el señalado segundo agresor, quien llevaba un disfraz de conejo con orejas negras aquella madrugada de Halloween. Este sujeto permanecía prófugo de la justicia hasta este lunes, diez días después del crimen.

Según el medio ‘El Tiempo’, González prestó servicio militar en el Distrito 51, adscrito al batallón de las Américas, y luego trabajó como vigilante y vendedor ambulante en San Victorino.