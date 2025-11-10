José Eduardo Chalá Franco, de 55 años, el conductor del vehículo tipo taxi que arrolló a 11 personas – entre ellas 4 niños de cuatro meses, 7 años, 12 años y 15 años – en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, fue enviado a la cárcel.

El juez 45 de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Chalá Franco, quien estaba tras el volante al momento del grave accidente que provocó muerte cerebral en dos de las víctimas del siniestro.

El conductor fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas.

Según las víctimas, Chalá, que registró grado dos de alicoramiento, conducía a alta velocidad y perdió el control del taxi al arrollar a 11 personas en la calle 47 Sur con carrera 6, en el sector de La Sierra, al suroriente de Bogotá.

Las autoridades de salud de la ciudad indicaron que “una menor de 15 años se encuentra en proceso de establecimiento de una condición de muerte encefálica, para lo cual se están cumpliendo los protocolos y criterios correspondientes a este tipo de diagnóstico médico. Un menor de 7 años está recibiendo manejo bajo protocolos de neuroprotección cerebral y estabilización general”.

Y hay una tercera menor, de 12 años de edad, que se encuentra en observación pediátrica con diagnóstico de trauma craneoencefálico leve y trauma de tejidos blandos.